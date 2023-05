Memoria flash | cos’è | come funziona | chi l’ha inventata

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laè una tecnologia di memorizzazione dei dati basata su transistor che possono mantenere la carica elettrica anche quando non sono alimentati. Questo significa che laè non volatile, cioè non perde i dati quando viene spenta. eMMC ed SSD: definizioni e spiegazioni delle memorieI computermemorizzano i dati? I computer, sarebbe più corretto definirli calcolatori, sono dispositivi elettronici che elaborano i dati in base a delle istruzioni. Per fare questo, i computer devono memorizzare le informazioni in una forma che possano capire e manipolare. La forma più comune di memorizzazione delle informazioni nei computer è il sistema binario, che usa solo due simboli: 0 e 1. Questi simboli sono chiamati bit e possono rappresentare qualsiasi tipo di ...