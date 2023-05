Meloni sotto attacco multiplo | cosa va in onda dalla Gruber

(Di venerdì 12 maggio 2023) Giorgiafiniscea Otto e mezzo, da Lilli, nella puntata del 12 maggio. Ospiti Beppe Severgnini, Pasquale Tridico e Nadia Urbinati. A cominciare, rispondendo a una domanda della conduttrice, è il presidente dell'Inps: "IL mio mandato sarebbe scaduto il 15 aprile 2024. Non è tanto unverso di me ma verso le istituzioni. È unverso l'Inps, che tra l'altro ha una legge speciale che ne garantisce l'indipendenza e l'autonomia, perché commissaria addirittura anche il direttore generale. Quando sono arrivato nel 2019 il direttore generale era stato nominato dal mio predecessore ed è rimasto fino alla scadenza nel 2022, quando abbiamo nominato un nuovo direttore generale". E ancora: "È una un'istituzione che ha fatto ...

...Il ministero della Difesa russo ha smentito le notizie secondo cui le forze ucraine avrebbero sfondato in vari punti lungo la linea del fronte e ha affermato che la situazione militare è...- - > Il presidente ucraino Zelensky - ANSA . La Santa Sede, "la guida di papa Francesco", sta cercando di "dare il nostro pieno contributo e di fare ogni ...incontro con la premier Giorgia...L'essere privi di documenti li porta a lavorareidentità prese in prestito, affittate da ... "Spazzatura": la Spagna ci insultazittisce Madrid: chi è questa donna

Meloni sotto attacco Francia-Spagna, lungo pre-partita europee Agenzia askanews

La Santa Sede, «sotto la guida di papa Francesco», sta cercando di «dare il nostro pieno contributo e di fare ogni sforzo per trovare una soluzione politica e diplomatica» alla «crisi» in Ucraina. Il ...Ascolta il podcast del Fatto di domani ZELENSKY DOMANI A ROMA, VEDE IL PAPA, MATTARELLA, MELONI. E VESPA. La notizia è confermata, il presidente ucraino domani sarà a Roma per incontrare Papa Francesc ...