Meloni | “Siamo nati da uomo e donna | l’utero non si affitta | la natalità non è in vendita”

(Di venerdì 12 maggio 2023) In un’epoca come la nostra, caratterizzata da poche certezze, laddove le paghe sono troppo basse rispetto al costo della vita...

Il cammino è complicato, mava dritta: "Se i giovani non hanno la possibilita' di comprare ... Vogliamo che non sia più scandaloso dire chetutti nati da un uomo e una donna, che non sia un ...... Giorgia, agli stati generali della Natalità. "Per decenni - ha aggiunto - la cultura dominante ci ha detto il contrario. Vogliamo una nazione in cui non sia più scandaloso dire che...... ha conclusoche al termine del suo intervento ha stretto la mano al Papa. La natalità e l'... specialmente quella dei giovani, perché "quandotristi ci difendiamo, ci chiudiamo e ...

Meloni, non è scandaloso dire che siamo nati da uomo e donna Agenzia ANSA

Roma, 12 mag. (askanews) - "Vogliamo una nazione nella quale non sia più scandaloso dire che, al di là delle legittime scelte, siamo tutti nati da un uomo e una donna. Nella quale non sia un tabù dire ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...