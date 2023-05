Meloni | ' Parlare di famiglia è rivoluzionario'

La presenza del Papa è "preziosissima", dice. Ma sono molte altre le parole della premier che lasciano il segno, in appoggio alle donne per esempio, che " non sono libere se devono scegliere ...Papa Francesco è intervenuto agli Stati generali della natalità parlando dopo la presidente del Consiglio, Giorgiache aveva parlato in piedi, dal podio. 'Mi scuso per nonin piedi ma non tollero il dolore', ha detto il Pontefice all'inizio del suo intervento seduto su una sedia, accanto alla ...'Mi scuso di nonin piedi, ma non tollero il dolore'. Papa Francesco , accanto alla premier Giorgia, gela tutto l'auditorium degli Stati generali della natalità in corso a Roma. Con la leader di ...

Natalità, Meloni: "Parlare di famiglia è atto rivoluzionario" Adnkronos

Il presidente ucraino a Roma domani, vedrà anche il Papa ma Cremlino dichiara di non avere notizie della missione di pace del Vaticano. Lunedì ..."Ascoltiamo tutte le parole del Papa, non solo quelle che fanno piacere. Ha parlato di natalità che va coniugata all'accoglienza, questo secondo concetto non credo piaccia al governo in carica". (ANSA ...