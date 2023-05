Meloni | ' Parlare di famiglia è rivoluzionario' Il Papa | ' Solo i ricchi possono permettersi i figli'

La presenza del Papa è "preziossima", testuali parole di. Ma sono molte le parole della premier che lasciano il segno, in appoggio alle donne per esempio, che " non sono libere se devono ...La presenza del Papa è "preziossima", testuali parole di. Ma sono molte le parole della premier che lasciano il segno, in appoggio alle donne per esempio, che " non sono libere se devono ...Il presidente della Repubblica Mattarella, Papa Francesco e il premierintervengono all'importante evento all'Auditorium di Roma, gli Stati generali della Natalità, perdi inverno demografico e di possibili soluzioni. Il Capo dello Stato lo fa intervenendo ...

Agli Stati generali della natalità Giorgia Meloni ha ribadito: "se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza ...