Meloni parla di natalità | il Papa applaude il suo intervento | si alza e le stringe la mano video

(Di venerdì 12 maggio 2023) Applausi per Giorgiada parte diFrancesco al termine del suo discorso agli Stati Generali della, all’Auditorium Conciliazione. Il Pontefice si èto perre laalla presidente del Consiglio dopo il suo. “Noi viviamo in un’epoca nella qualere di, di maternità, di famiglia è diventato sempre più difficile. Sembra quasi un atto rivoluzionario- esordisce il premier- . Noi siamo stati avvertiti del fatto che ci sarebbe stato un tempo nel quale avremmo dovuto batterci per dimostrare che le foglie sono verdi in estate e che due più due fa quattro”. Unvibrante in cui ha ribadito i principi che da sempre ispirano la sua azione politica e quella del ...

Una chiacchierata col direttore Maurizio Molinari, in cuisoprattutto di riforme. Dalla Serie ... "Chiedo alladi liberalizzare il modello per essere competitivi felici e senza debiti, la ...... dove si reclamano continui diritti individuali e non sidei diritti della famiglia". A ... La premier"Vincere l'inverno demografico, come ha detto Papa Francesco, significa combattere ...Giorgiainterviene agli Stati generali della natalità spiegando che 'fin dal nostro primo ...del futuro incerto, tra guerre, pandemia, spostamenti di massa e crisi climatiche. Della ...

Giorgia Meloni parla assieme a Papa Francesco: L'utero non si ... Fanpage.it

Papa Francesco e il premier Giorgia Meloni chiudono oggi gli Stati generali della natalità, finalizzati a individuare misure di contrasto al drastico calo demografico in atto nel Paese.Meloni e papa Francesco a evento natalità, in dono pianta di ficoUna pianta di fico in dono a papa Francesco e alla premier Giorgia Meloni.