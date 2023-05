"Meloni nostalgica degli editti…". La solita (vuota) retorica della Schlein

(Di venerdì 12 maggio 2023) La segretaria dem tira in mezzo anche Berlusconi per attaccaresulle nomine Rai: "Sta facendo una occupazione con decreti contra personam"

degli editti e delle norme contra personam che ha conosciuto quando era al governo con Berlusconi" sottolinea. "Noi ci opporremo con forza, altroché, ma questo governo non sta ...... Giorgiasembra giocare una partita scissa. Deve portare un diverso cappello a seconda delle circostanze, ora è l'underdogdel suo passato settario ora il primo ministro con la ...... fin dal titolo, evidenzia il tentativo di usare Giorgia"come uno spauracchio anti - Le Pen". Sul fronte iberico non va meglio. Lì lacomunista Yolanda Diaz si lancia in uno ...

La segretaria dem tira in mezzo anche Berlusconi per attaccare Meloni sulle nomine Rai: "Sta facendo una occupazione con decreti contra personam" ...Il governo non ha rifinanziato il fondo che aiuta a pagare gli affitti e che Draghi aveva portato a 330 milioni di euro. Né ha pensato ad altre misure per calmierare i prezzi delle case saliti alle st ...