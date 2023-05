Meloni | Le donne non sono libere se devono scegliere tra lavoro e famiglia Il Papa | Mai contrapporre la natalità all' accoglienza

(Di venerdì 12 maggio 2023) La premier e il Pontefice intervengono agli Stati generali della, sottolineando le difficoltà delledi bilanciare vita lavorativa e familiare e quella dei giovani di trovare stabilità in un mondo precario.: "Non sia un tabù dire che l’utero non si affitta"

Quattro: facciamo ogni cosa per fare in modo che lenon siano mai costrette a dover scegliere tra il lavoro e la famiglia. C'è stima tra De Palo e. Perch c'è una battaglia che li unisce. ......etico - ha proseguito- no: vogliamo uno Stato che accompagni e non diriga, vogliamo credere nelle persone, scommettere sugli italiani, sui giovani, sulla loro fame di futuro". "Se le...Per il Pontefice la soluzione della crisi demografica si trova grazie a interventi "senza steccati ideologici e prese di posizione preconcette". La premier: "Lenon sono libere se costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. La natalità è al centro del nostro ...

Il presidente del Consiglio, nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità, sottolinea di aver messo i figli, i genitori, le mamme e i papà "in cima all'agenda politica": "Le donne non sono li ..."Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il proprio desiderio di maternità, senza dover rinunciare alla realizzazione professionale, non è che non avranno pari opportunità, ma non avranno ...