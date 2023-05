Meloni al comizio di Brescia fa quadrato | «Fiera di Salvini e Berlusconi Riforme? Non le vuole chi ha governato con giochi di palazzo» – Il video

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sale sul palco del Gran Teatro Morato, a, tra i cori «Giorgia, Giorgia». All’inizio cerca l’empatia del pubblico – 1.500 persone dicono gli organizzatori -, parlando della stanchezza e delle difficoltà personali che scaturiscono dall’incarico di presidente del Consiglio. «Non è un lavoro facile quello che stiamo facendo, non è una vita facile quella che facciamo. Confesso che sono stanchissima: sono passati sei mesi, sembrano vita sospesa. Ormai non leggo quasi niente, ogni volta che leggo la rassegna stampa capisco che è meglio non farlo. Per me tornare in mezzo alla gente vale più di qualsiasi cosa. Il vostro giudizio è l’unico giudizio che mi interessa, oltre a quello della mia coscienza». Chiede meno applausi perché il tempo del suo intervento stringe. Poi, Giorgiaentra nel vivo dell’intervento di chiusura della campagna elettorale ...

Giorgia Meloni torna nella versione battagliera da comizio elettorale al Brescia, dopo mesi di dichiarazioni più soft da capo di governo ...