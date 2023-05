Meglio scegliere un pavimento in PVC o in laminato? Pro e contro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Quando si tratta diilper la propria casa o il proprio ufficio, PVC esono spesso le prime due opzioni che vengono prese in considerazione. Entrambi i materiali hanno i loro vantaggi e svantaggi, ed è importante valutare attentamente le opzioni prima di prendere una decisione finale. Pertanto, con la collaborazione degli esperti del settore, ovvero gli amici di Bricoflor, abbiamo realizzato questa guida completa che ti aiuterà nella scelta. I pavimenti in PVC sono realizzati in policloruro di vinile, un materiale plastico che viene spesso utilizzato per tubi, finestre e altri prodotti. Grazie alla sua natura plastica, i pavimenti in PVC sono molto resistenti all’acqua e all’umidità, il che li rende ideali per le stanze da bagno e la cucina. Il PVC è noto per essere un materiale molto facile da pulire e ...