Medvedev attacca Zelensky | “Potrebbe suicidarsi come Hitler” E il portavoce del Cremlino torna a minacciare l’Occidente

(Di venerdì 12 maggio 2023)ha usato parole molto duro perre il presidente ucraino. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha paragonato la sorte del leader ucraino a quella di Hiteler. Mentre ildela criticare la politica occidentale.: “” Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitryhato il presidente ucraino Volodymyr, affermando cheda codardo.che ingoia veleno per cani”. Le sue parole ...

Alcaraze il primo set va in archivio per 6 - 4. Nel secondo set Struff scappa 3 - 0, nel ... Madrid 2002 superando Alexander Zverev per 63 61, Indian Wells 2023 sconfiggendo Daniil...... pressato dagli oltranzisti capeggiati da Dmitrijche insistono perché scateni la guerra ... "Sicon la forza frontale, ma si vince con quelle laterali", sosteneva il celebre stratega ...Tra accuse e smentite, il solitocheincondizionatamente. "È esattamente all'escalation del conflitto che condurrà l'attacco con i droni contro il Cremlino. Questo è proprio ciò che ...

Medvedev attacca Zalensky: "Potrebbe suicidarsi come Hitler". E il ... LA NOTIZIA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe ” suicidarsi da codardo. Come Hitler che ingoia veleno per cani ”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry ...Il ministro degli Esteri ucraino, osserva che Medvedev ricopre ''un determinato ruolo nella modalità scelta per le comunicazioni strategiche della Russia''.