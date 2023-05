Mazraoui vuole lasciare il Bayern | ha forti pretendenti tra cui la Juve

Commenta per primo La Juventusoperare sul mercato per sostituire l'infortunato De Sciglio e coprire l'eventuale addio di ...TORNA DI MODA - Fresneda , terzino spagnolo classe 2004 in ......poco continuo ed alle prese con numerosi problemi non potrà permettersi di sottovalutare se... BAYERN MONACO (4 - 2 - 3 - 1): Sommer;, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Gravenberch; ...La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società bianconerapuntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del ...interesse per...

La furia di Mazraoui: non gioca e vuole lasciare il Bayern. Ci pensa il Barcellona TUTTO mercato WEB

L'era Giuntoli in casa Juventus è pronta ad iniziare. Ecco quale sarà il primo colpo del nuovo direttore sportivo.La Juventus vuole operare sul mercato per sostituire l'infortunato De Sciglio e coprire l'eventuale addio di Cuadrado. Nell'immediato l'italiano sarà sostituito da Barbieri della Next Gen, senza dimen ...