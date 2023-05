Mattia PD | Rocca attui subito la legge sulla parità retributiva

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023) Elenora – “Donne non libere se costrette a scegliere tra famiglia e lavoro. A dirlo oggi alla presenza del Papa anche la premier Meloni. Il presidentelaa tutela di tutte le lavoratrici. #dalleparoleaifatti”. Così in un tweet la consigliera regionale PD del Lazio Eleonora(nella foto), presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile e proponente dellaapprovata nella scorsa legislatura, in occasione degli Stati Generali della Natalità. (Mtr/ Dire)