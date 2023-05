Matteo Arnaldi | il 22enne che ha stupito a Roma | battuto Schwartzman | ora il derby con Musetti

(Di venerdì 12 maggio 2023)accende il Foro Italico nella notte degli Internazionali di Tennis ae supera l’ex numero 8 del mondo Diegoal primo turno del Masters 1000. Al tennista italiano servono tre set per battere l’argentino con il punteggio di 6-1/4-6/6-3. Grande spettacolo e una standing ovation del pubblico per uno scambio infinito che entrerà nella classifica dei punti più belli dell’anno, conche ha provato a realizzare un vincente colpendo la pallina tra le gambe in corsa. La cosa più importante per ilperò è avre vinto il match: approda così al secondo turno, dove incontrerà Lorenzoin unazzurro. Un solo precedente tra i due al Challanger di Barletta, dove il numero 103 del ranking ...

