Mattarella sulla transizione verde | «Cambiamento climatico impone scelte radicali» – Il video

(Di venerdì 12 maggio 2023) «Serve responsabilità verso il pianeta, verso le nuove generazioni e verso quelle future». È un nuovo richiamo alla responsabilità, ma anche all’accelerazione dei processi digreen, quello pronunciato oggi, 12 maggio, da presidente della Repubblica Sergio, a margine della sua visita di Stato in Norvegia. In mattinata, il Capo dello Stato ha visitato il Politecnico di Trondheim, un centro all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie green, in particolare sul fronte dell’eolico. Dopo aver visitato i laboratori energetici dell’Ateneo, il presidente della Repubblica ha osservato: «Le nostre società hanno preso pienamente coscienza dei drammatici effetti provocati dai cambiamenti climatici che impongono a tutti noi un radicale ripensamento dei fondamenti dei nostri sistemi di vita, di quelli economici e produttivi». A ciò si è ...

Mattarella a Oslo: “Uniti nella lotta contro le tenebre che Mosca vuole portare in Europa” Sky Tg24

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Trondheim, nel nord della Norvegia, per la seconda e ultima tappa della sua visita di Stato. Ad accoglierlo gli studenti italiani che ha ...