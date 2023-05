(Di venerdì 12 maggio 2023) Vladimir Putin vuole portare "le" in Europa ma noi non siamo "rimasti inerti" e continueremo a difendere i nostri "valori irrinunciabili". Sergiotrova in Norvegia "piena identita' ...

Vladimir Putin vuole portare "le tenebre" in Europa ma noi non siamo "rimasti inerti" e continueremo a difendere i nostri "valori irrinunciabili". Sergiotrova in Norvegia "piena identita' di vedute" sulla linea da tenere rispetto alla crisi Ucraina e nei suoi colloqui politici approfondisce l'analisi con uno dei Paesi piu' preoccupati dalla ...... e incontrare non solo Papa Francesco , ma anche il presidente della Repubblica, Sergio,... 'Oggi ha argomentato - Norvegia e Italia sono unite nellacontro le tenebre che l'insensata ...Oggi, ha aggiunto, ci misuriamo in unacontro le tenebre che linsensata aggressione della ... Venerdi' infattisi rechera' a Trondheim, nel nord del paese, per toccare con mano una ...

Mattarella: "Lotta alle tenebre russe ma cercare la pace" - Italia Agenzia ANSA

Giunta alla settima edizione l’isola celebra l’evento organizzato dall’associazione «La Nuova Europa». Presenti giovani e studenti di diverse nazionalità. Il ministro Tajani: «Lavoriamo per rendere il ..."Oggi, Norvegia e Italia sono unite nella lotta contro le tenebre che l'insensata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina cerca di portare nel nostro continente. Insieme, nell'Alleanza Atlanti ...