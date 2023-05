Mattarella in Norvegia | il concerto dell' amicizia in suo onore

(Di venerdì 12 maggio 2023) Unindi Sergio. In visita di Stato in, a Trondheim il presidente ha incontrato il sindaco, ha visitato il Palazzo Arcivescovile e ha assistito al ...

Un concerto dell'amicizia in onore di Sergio. In visita di Stato in, a Trondheim il presidente ha incontrato il sindaco, ha visitato il Palazzo Arcivescovile e ha assistito al concerto dell'amicizia alla Cattedrale di Nidaros ...E' l'appello che Sergioformula a Trondheim, nel nord della, nel Politecnico dove si progetta l'economia verde. Il seminario a cui il capo dello Stato è stato invitato a ...Il presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato a Trondheim , nel nord della, per la seconda e ultima tappa della sua visita di Stato. Ad accoglierlo gli studenti italiani che hanno cantato l'inno di Mameli. Il capo ...

Mattarella ad Oslo, visita in Norvegia di tre giorni - Politica Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Fincantieri punta sull'eolico offshore per un 'Rinascimento' della cantieristica navale; il gruppo è convinto che il passaggio dall'industria petrolifera ai parchi eolici potrebbe più che raddoppiare ...