Mattarella “Futuro passa anche da sicurezza energetica”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le nostre società hanno preso pienamente coscienza dei drammatici effetti provocati dai cambiamenti climatici che impongono a tutti noi un ripensamento radicale dei fondamenti dei nostri sistemi di vita, di quelli economici e produttivi. Vi si è aggiunta l'insensata aggressione della Federazione Russa all'Ucraina che ci hareso del tutto consapevoli del valore strategico delle risorse energetiche. Non soltanto per il loro gravoso impatto economico, particolarmente in tempo di crisi, ma perchè lae ildelle nostre comunitànoattraverso lae l'indipendenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nell'intervento a un seminario presso il Politecnico di ...