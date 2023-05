Matrimoni allo stadio Maradona e un nuovo campionato Ecco l’ultima idea di De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il presidente del Napoli Aurelio De, si è soffermato a Repubblica sui problemi del calcio proponendo delle soluzioni personali. Il presidente del Napoli, Aurelio De, intervistato dal direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha elencato i problemi del calcio attuale e ha proposto le sue soluzioni. Deha iniziato invitando il ministro dell’Istruzione a introdurre delle lezioni mensili di un’ora sul calcio, tenute da allenatori come Spalletti o Ancelotti, per insegnare agli studenti di tutte le età, dalla scuola primaria alle superiori, le basi del gioco, i ruoli dei giocatori e i moduli di gioco. Secondo De, questa iniziativa avvicinerebbe i giovani al calcio, trasformandoli in appassionati esperti capaci di fare da allenatori o commentatori in qualsiasi trasmissione ...