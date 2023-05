Matilde Gioli che incanta i David di Donatello e oltre

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 12 maggio 2023) Attrice amatissima dagli italiani e anche conduttrice:ha affiancato Carlo Conti per la notte deidi. La cerimonia 2023 ha premiato i talenti nostrani e non ha rinunciato al fattore glam, come dimostrato dalla, luminosa nel suo abito dorato.ha affiancato Carlo Conti durante la cerimonia di premiazione deidi2023. Co-conduttrice per una notte, l’attrice ha aggiunto un’altra esperienza degna di nota al suo repertorio, assegnando riconoscimenti agli esponenti del cinema italiano. Giunti alla 68esima edizione, idisono tra i riconoscimenti più ambiti nel mondo dello spettacolo italiano e...