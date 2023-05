Maternità surrogata | Roccella | Utero in affitto sia reato universale

Tutto questo è importante anche per non svilire la, non ridurla a un bene di mercato". Questa mattina la premier e il Santo Padre sono intervenuti agli Stati generali della Natalità. Quali ...Netta, infatti, nel ribadire la distanza dall'accettazione della genitorialità da coppie dello stesso sesso, così come quella dalla- o gestazione per altri. Sugli impegni del suo ...Video su questo argomento "Gli uteri non si affittano", Meloni tuona contro la

Con la scusa dei diritti arcobaleno sdoganano la maternità surrogata La Verità