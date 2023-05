(Di venerdì 12 maggio 2023) ... specie da Matteo Salvini che con il conduttore di Non è l'Arena , in uscita da La7, ha un ottimo ... Al di là dei talk, c'è anche l'ampio capitolo dei tg: 'Salvo colpi di scena, al Tg1 andrà il ...

Tra questi il più chiacchierato e atteso è di certo quello di. 'Il colpo più ambito nel tele - mercato che si aprirà nei prossimi giorni - spiega un retroscena del Messaggero - , ...Fazio potrebbe lasciare il posto a. La situazione invece è diversa per Amadeus. Il contratto lo impegna come conduttore del Festival fino al 2024. Ma siccome la nuova dirigenza è ...Magari quello di, il colpo più ambito nel tele - mercato che si aprirà nei prossimi giorni, specie da Matteo Salvini che con il conduttore di Non è l'Arena, in uscita da La7, ha un ...

Massimo Giletti, "voci dalle Sacre stanze": nuovo terremoto dopo la cacciata Liberoquotidiano.it

Ai microfoni di Radio Bianconero, Massimo Giletti, grande tifoso bianconero ha parlato di alcuni temi sulla Juventus: "Questo campionato è stato falsato sicuramente. Quando dai ...Che Rai sarà A viale Mazzini anche i muri trattengono il fiato. Il Raibaltone è davvero iniziato e ora che il settimo piano attende i nuovi diarchi della tv pubblica, Roberto ...