(Di venerdì 12 maggio 2023) Per il teologo il premier ucraino non viene a Roma per dare un appoggio a un piano di pace del Vaticano "che a mio avviso non esiste". Bergoglio invece cerca di provocare una scintilla che rimetta in moto la diplomazia

Dell'incontro tra Volodymyr Zelensky e Papa Francesco si sa solo che ci sarà. Dettagli in merito non ce ne sono, visto che la missione non è pubblica, né tantomeno emergono aggiornamenti sul presunto ...Le sfide di vertice vedono sotto i riflettori il fiorentino Simone, il driver della Best ...della classifica con la Renault Clio di classe 2000 contro avversari impegnativi comeMusso ...Sebbene il fondo e la visibilità non abbiano permesso di svolgere prove aldel potenziale ... Classifiche CIVM dopo 1 gara: Assoluta: 1p. 20; 2 Fazzino 13,50; 3 Caruso e Degasperi 9. ...

Massimo Faggioli: "Zelensky va dal Papa perché sa che è meglio andarci che non andarci" L'HuffPost

Per il teologo il premier ucraino non viene a Roma per dare un appoggio a un piano di pace del Vaticano "che a mio avviso non esiste". Bergoglio ...In Italia, solo nel 2022, sono stati circa 2500 i cyber attacchi di pubblico dominio. Lo ha reso noto, Gabriele Faggioli, presidente del Clusit (associazione italiana per la sicurezza informatica) nel ...