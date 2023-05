Maserati - Addio a un pezzo di storia | il V8

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lasi prepara a direa unimportante della suaultracentenaria: i motori a otto cilindri. Non è una novità in piena regola, visti i tanti indizi emersi negli ultimi anni, ma rappresenta comunque un segno dei tempi. Vale la pena, quindi, ripercorrere ladel V8 del Tridente e dei rapporti con la Ferrari fino agli ultimi sviluppi e alle iniziative che lasta organizzando per "celebrare" la fine di un lungo legame. La. Il primo otto cilindri del Tridente compare nel 1935, ma è montato solo su una vettura da corsa, la V8RI. Bisogna aspettare oltre venti anni per vedere lo stesso frazionamento su una vettura stradale. Nel 1959 fa il suo debutto la5000 GT, una granturismo nata in scia al successo ...

MODENA - Quando si chiude una porta si apre un portone e nel giorno dell'al suo leggendario V8 " motore montato su più di 100.000 vetturea partire dalla 5000GT del 1959 " il Ceo del Tridente Davide Grasso ha ribadito dalla Motor Valley Fest come la ...Unche era nell'ariaha scelto la cornice del Motor Valley Fest, in programma fino al prossimo 14 maggio a Modena, per celebrare questo iconico propulsore: le vendite delle vetture che ...... ha sottolineato Grasso, ricordando come quest'anno sarà dato l'ai motori V8 e l'anno prossimo sarà in vendita l'ultimo modello con un frazionamento storico per la: 'È anche un modo ...

