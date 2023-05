Martina Franca | “A parte me” Stasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) Di seguito il comunicato: DEPENDENCE DAY – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza Progetto atto a sensibilizzare il pubblico, attraverso spettacoli e laboratori, riguardo la tematica delle nuove dipendenze presenta “Ame” di e con Vanessa Korn Direzione artistica e coordinamento della rassegna di Marco Bellocchio Intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 12 maggio alle ore 20:45, presso il Piccolo Teatro Valerio Cappelli di, terzo appuntamento con la rassegna “Dependence Day – Il Teatro ...

La cittadina che ha ospitato la maggior parte delle riprese è, comune che si trova in provincia di Taranto: qui sono state girate le varie scene ambientato all'interno dell'ospedale ...Majorana" di, per concludersi presso il Centro Congressi Ecotekne dell'Universita di Lecce e Palazzo Gallone a Tricase. Un tour dei saperi direttamente proporzionale all'ampliamento ...Non a caso in Questura e presso il Commissariato disono presenti delle stanze dedicate con arredi diversi da quelli tipicamente tipizzati degli uffici di polizia. L'obiettivo è quello ...

Martina Franca: igiene urbana, studio di fattibilità per la tariffa Tarip Noi Notizie

“La SS172 “dei Trulli” presto completata: una strada più moderna e sicura per Martina Franca e Taranto - garantisce Anas ...L'inaugurazione nel quartiere Tamburi. Enrica Pizzarotti: "Uno spazio di svago per molti bambini e ragazzi il cui diritto al gioco e alla ...