Martina Franca | “A parte me” Stasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) Di seguito il comunicato: DEPENDENCE DAY – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza Progetto atto a sensibilizzare il pubblico, attraverso spettacoli e laboratori, riguardo la tematica delle nuove dipendenze presenta “Ame” di e con Vanessa Korn Direzione artistica e coordinamento della rassegna di Marco Bellocchio Intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 12 maggio alle ore 20:45, presso il Piccolo Teatro Valerio Cappelli di, terzo appuntamento con la rassegna “Dependence Day – Il Teatro ...

Venerdì 12 maggio alle ore 20:45, presso il Piccolo Teatro Valerio Cappelli di, terzo appuntamento con la rassegna 'Dependence Day - Il Teatro contro ogni forma di dipendenza' con lo ...La cittadina che ha ospitato la maggior parte delle riprese è, comune che si trova in provincia di Taranto: qui sono state girate le varie scene ambientato all'interno dell'ospedale ...Majorana" di, per concludersi presso il Centro Congressi Ecotekne dell'Universita di Lecce e Palazzo Gallone a Tricase. Un tour dei saperi direttamente proporzionale all'ampliamento ...

Strada statale 172 Martina Franca-Taranto: non ancora completati i lavori, "ricadute negative" Noi Notizie

Open day con una serie di attività dimostrative condotte dai “Fucilieri dell’Aria” ed il coinvolgimento di assetti di volo ...Una convergenza spazio-temporale ha messo insieme, per un istante, Cabras, paese di ottomila anime in provincia di Oristano, e Martina Franca, per un fatto accaduto intorno agli anni trenta ...