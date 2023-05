(Di venerdì 12 maggio 2023) Chanel e Philipp Plein - rispettivamente nelle loro collezioni Cruise 2024 e PE 2023 - li hanno addirittura portati in passerella. Parliamo dei costumi da bagno, il cui mercato mira a superare i 148 miliardi di fatturato entro il 2031, con un tasso di crescita previsto pari al 6.4%. Chanel e Philipp Plein (Getty Images) Sono così sempre più numerosi i brand che dedicato campagne pubblicitarie e rilasciano capsule collection dedicate ai mesi estivi, ponendo lo swimwear al centro della discussione. È l’esempio di Gucci e la sua «Summer Stories», una collezione pensata per cogliere lo spirito dell’estate, il desiderio di esplorare e di evadere. I costumi da bagno, abbinati a camicie in seta jacquard con vivaci fantasie floreali e short coordinati sono arricchiti da dettagli scintillanti e, come nel caso del costume intero rosa con dettaglio incrociato, presentano il logo della ...

Uno straordinario fenomeno di popolarità comeè la Serie dell'anno 2023 ai Nastri d'Argento dedicati alla grande serialità, da domani al voto dei Giornalisti Cinematografici che premieranno i vincitori della terza edizione dei Nastri d'...Uno straordinario fenomeno di popolarità comeè la Serie dell'anno 2023 ai Nastri d'Argento dedicati alla grande serialità, da domani al voto dei Giornalisti Cinematografici che premieranno i vincitori sabato 17 Giugno a Napoli, nella ...Dal Padrino a Gomorra, daai Cento passi " ma i primi film muti, negli Stati Uniti, risalgono addirittura agli anni Trenta del secolo scorso " tanta la produzione cinematografica e ...

Maria Esposito: «Rosa Ricci di Mare fuori La fama mi ha travolta. Sto vivendo un sogno, non svegliatemi» Vanity Fair Italia

Al voto dei Giornalisti Cinematografici che si apre domani, il meglio della serialità in trenta titoli 2022-'23 andati in onda entro il 30 aprile 2023: come da 77 anni per i Nastri d'Argento dedicati ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Da Esterno Notte a Christian 2 , i candidati ai Nastri d'Argento per le grandi serie tv ...