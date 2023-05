Mare Fuori | intervista a Artem Tkachuk | Pino o' pazzo della Serie | tra gli ospiti del Riviera International Film Festival

In occasione della settima edizione del Riviera International Film Festival abbiamo avuto occasione di intervistare Artem Tkachuk , tra i protagonisti dell'ormai famosa serie. Il giovane e talentuoso attore interpreta Pino o'pazzo , rinchiuso all'IPM di Nisida dopo aver ucciso il compagno della madre, colpevole di aver fatto combattere il suo amato cane Tyson, ...Dal produttore di "" la nuova fiction "Vivere non è un gioco da ragazzi ". Una coproduzione Rai Fiction e Picomedia con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e con la partecipazione di Claudio Bisio. Dal 12 maggio in ...Una goccia nel, se si pensa che gli studentisede in Italia sono 500 mila. Una camera con bagno in comune a Milano può arrivare a costare 1000 euro al mese, la media è di 650 euro. Nelle ...

L'orologio ha smesso di ticchettare, l'attesa è conclusa! Oggi è il giorno in cui Paola & Chiara, la coppia che ha incantato il 73° Festival di Sanremo, lanciano finalmente la loro nuova avventura dis ...