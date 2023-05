Mare | Ferrandino Azione | ' Sud sul podio'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Il nostrocontinua a riempirci di orgoglio. In tutto l'Italia ha collezionato 226 bandiere blu, piazzando Campania, Calabria e Puglia sul, alle spalle della Liguria. È un risultato che ci inorgoglisce ma che deve farci riflettere. Ad oggi l'Italia ha aperte 4 procedure di infrdell'Ue per la mancata realizzdei depuratori”. Lo scrive sui social l'eurodeputato (Az) Giosidi Renew Europe, candidato sindaco a Casamicciola. “Noi diproponiamo fondi per la realizzdi nuovi depuratori - continua- proprio dove sono carenti ed abbiamo presentato una serie di emendamenti al testo che vanno in quella direzione. Però, godiamoci il risultato”.

