Marco Monari | l’ex capogruppo Pd in Emilia-Romagna unico a finire in carcere per le spese pazze

L'ex capogruppo regionale del Partito Democratico va in carcere. Per le spese pazze dei consigli regionali. La Cassazione, fa sapere oggi il Quotidiano Nazionale, ha rigettato il suo ricorso. E così la condanna in appello del maggio 2022 a quattro anni e cinque mesi senza condizionale è diventata definitiva. È l'ex capogruppo in Italia in cella per le indagini sulle spese pazze dei consigli regionali. Ora è detenuto a Forlì. Dieci anni fa finì nell'inchiesta della Gdf: gli furono contestati oltre 940mila euro di rimborsi illegittimi (una cifra di gran lunga ridimensionata già durante il primo grado di giudizio e ridotta a circa ventimila euro) richiesti al gruppo consiliare tra il 2010

L'ex capogruppo regionale del Partito Democratico va in carcere. Per le spese pazze dei consigli regionali. La Cassazione, fa sapere oggi il Quotidiano Nazionale, ha rigettato il suo ricorso. E così la condanna in appello del maggio

Fu fidato assistente di La Forgia e fece carriera nella neonata Margherita . Tra gli esponenti di spicco della Margherita ai primi vagiti, nel 2003. Prima, nel secolo scorso, fedele assistente di Anto ...Definitiva la condanna a quattro anni e 5 mesi per l’ex capogruppo dem accusato di peculato: contestati rimborsi per weekend romantici e cene di lusso. Rigettato il ricorso in Cassazione ...