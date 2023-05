Marco Mazzoli si scaglia contro il GF Vip 7 | “Troppo trash | odio le cose finte”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 12 maggio 2023)è sicuramente uno dei naufraghi che più sta facendo parlare di sé all’Isola dei Famosi. Nel daytime andato in onda poche ore fa, il concorrente si è reso protagonista di una conversazione con Helena Prestes. Così lo speaker ha spiegato alla modella brasiliana di non aver apprezzato per niente il Grande Fratello Vip 7 e tutto quello che è accaduto durante l’edizione che, tra l’altro, è stata vinta da un’amica di Helena, Nikita Pelizon. Le critiche dial GF VIP 7 Il naufrago ha detto alla collega isolana che di non sopportare lee le. Poi ha rivelato di non vedere nemmeno i reality, nonostante stia partecipando proprio ad un reality! Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello ...