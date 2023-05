Marco Mazzoli contro il GfVip | ' Bordello | troppo trash Io all' Isola senza finzioni' È l' insegnamento di Pier Silvio Berlusconi?

(Di venerdì 12 maggio 2023)definisce '' l'ultima edizione del. Le dichiarazioni del conduttore radiofonico non lasciano scampo a fraintendimenti. Non guarda più il programma perché non ha ...

definisce 'troppo trash' l'ultima edizione del GfVip . Le dichiarazioni del conduttore radiofonico non lasciano scampo a fraintendimenti. Non guarda più il programma perché non ha ...Ora Sainato è in nomination insieme a, Paolo Noise, Helena Prestes e Fiore Argento.... il giovane modello ed ex protagonista di Riccanza ha fatto un bilancio della carriera televisiva svelando alcuni retroscena inediti : Leggi anchecontro il Gf Vip Dichiarazioni che, ...

Marco Mazzoli contro l'ultimo GF Vip: "È successo un caos, troppo trash" Biccy

Marco Mazzoli definisce «troppo trash» l'ultima edizione del GfVip. Le dichiarazioni del conduttore radiofonico non lasciano scampo a fraintendimenti. Non guarda più ...Marco Mazzoli, naufrago dell'Isola dei Famosi, si è scagliato contro l'ultima edizione del GF Vip. Ecco cosa ha detto.