Marco Mazzoli attacca Gian Maria Sainato | “Vai a C | modellino da quattro soldi”

(Di venerdì 12 maggio 2023) A L’Isola dei Famosi sono volati stracci fra i due nominati. Il modello, dopo l’ennesima battuta di(“ti sta di m3rda questo costume“) si è indispettito ed è andato a parlarne con Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse che lo hanno invitato a reagire. “Già di prima mattina alle prime battute, che ormai sono diventate stancati, ho iniziato a rispondere un po’ male, sono stanco di essere lo zimbello die Noise. Fanno battute 24 ore su 24 su di me, anzi, solo su di me. Sono due settimane! Ad un certo punto stanca!“. “Se vuoi mandare a fanc**o qualcuno non ti lesinare a farlo“, ha risposto Fabio. “Devi reagire, se non ti sta bene devi dirgli ‘mi avete rotto i co***i, non dovete farlo più“....

Ilary Blasi, weekend con vista mozzafiato: il mistero (risolto) su chi è con leicontro il GfVip: 'Bordello, troppo trash. Io all'Isola senza finzioni'. È l'insegnamento di Pier Silvio ...Nel corso del daytime odierno dell 'Isola dei Famosi , Gian Maria Sinato si è sfogato contro il duo dei conduttori radiofonici,e Paolo Noise . L'ex modello campano ha detto di non sopportare più le loro continue battute e si è sfogato con Andrea Lo Cicero che lo ha inviato ad affrontarli. Isola 2023, Gian Maria ...Gioco della verità Si parte da Luca Vetrone, preso in giro a Radio Isola dae Paolo Noise. In 'diretta' ha fatto bel viso a cattivo gioco, ma quanto ci è davvero rimasto male. 'Mi ha ...

Marco Mazzoli litiga con Paolo Noise: Non pensa alle mie esigenze, l'ho mandato a fan** Fanpage.it

Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato “zimbello” di Marco Mazzoli e Paolo Noise “Sei falso, vai a cagar*!", cosa è successo in Honduras.Guai in paradiso all' Isola dei famosi 2023. Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno avuto un diverbio. I due concorrenti, che nelle ultime settimane hanno manifestato il desiderio di tornare in Italia, ...