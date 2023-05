Marco Bezzecchi | “La pista mi piace | sono carico per il weekend”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto è pronto per il Gran Premio di Le Mans che in realtà ha preso il via questa mattina con la prima sessione di prove libere. Alla vigilia però i piloti hanno presentato la gara in conferenza stampa e tra questi vi era anche, al momento secondo nella classifica generale dietro a Bagnaia. Ecco dunque qualistate le sue parole.: “per il” (Credit foto – Dorna)Queste dunque alcune delle parole pronunciate danella conferenza stampa della vigilia e riprese da Sky. Il pilota si dice fiducioso e pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista: “A Jerez ho provato tante partenza, perché soffro con la frizione della Ducati perché è difficile da ...

L'italiano ha così sfruttato l'incerto weekend di(Ducati VR46) per portarsi in testa alla classifica iridata, con 87 punti, 22 in più dell'amico - rivale. Saranno assenti per ...Dopo la grande delusione per la caduta nell'ultimo GP di Spagna,ha voglia di tornare in alto già in quello di Francia a Le Mans . Queste le sue parole in conferenza stampa: " Jerez è stato un weekend difficile per me. Ho avuto un buon feeling nei ...I primi inseguitori - classifica alla mano - delle Ducati di Francesco Bagnaia e, sono le due KTM di Brad Binder e Jack Miller , che stanno concretizzando la competitività mostrata dalla casa austriaca in questi primi mesi del mondiale 2023. La gara di Jerez ha ...

MotoGP | Bezzecchi: "Nei test ho ritrovato le sensazioni giuste" Motorsport.com - IT

La casa giapponese ha la sede a Gerno di Lesmo, per il pilota Fabio Quartararo quella francese è la gara di casa ...Chi sarà l’uomo del 1000 La MotoGp arriva a tagliare il traguardo di mille tappe iridate nel fine settimana francese. Nelle ultime tre dizioni tre vittorie ...