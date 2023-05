Mantova | avevano tentato di rapinare banca | due uomini arrestati

(Di venerdì 12 maggio 2023) Milano, 12 mag. (Adnkronos) – In quattro,diuna, lo scorso 8 maggio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di, con il coordinamento della locale procura, hanno arrestato due di loro, un ventunenne ed un 61enne originari di Catania. A carico di entrambi, l’accusa è di essere responsabili del fallito colpo ai danni della filiale dellaMonte dei Paschi di Siena di via Guglielmo Marconi di Castelbelforte, nelno. Mentre uno dei quattro attendeva in auto, gli altri tre, con il volto travisato e guanti calzati, erano entrati nella filiale e, dopo aver raccolto in una stanza dipendenti e clienti al momento presenti,intimato alla responsabile di avviare la procedura per ...

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - In quattro, avevano tentato di rapinare una banca, lo scorso 8 maggio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Mantova, con il coordinamento d ...