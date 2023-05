Manifesti contro la Chinnici? Martusciello | “Tutti ne prendano le distanze”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Conviene ache il confronto sia politico e non degeneri nello squadrismo”. Lo afferma l’On.le Fulvio, capodelegazione di Forza Italia in Parlamento europeo, commentando l’affissione a Palermo di alcunidel collettivo Offline che contestano la scelta dell’On.le Caterinadi aderire a Forza Italia.ricorda che “il governo Berlusconi è stato sempre in prima linea nella lottala mafia attraverso un impegno incisivo, a differenza di altri esecutivi. Ai partiti chiediamo rispetto per le scelte personali di ognuno. Non mi pare che quando il partito democratico ha acquisito nel suo gruppo eletti in altre liste – conclude il capo delegazione di Forza Italia – ci sia stato qualcuno che abbia mosso ...