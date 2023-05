Mancini | Razzismo? Accade ovunque | in Italia non siamo peggiori degli altri

Cosa pensa dei casi diche hanno coinvolto Lukaku e Vlahovic: "Accade ovunque, non solo in Italia. Non ho visto gli episodi ma a volte succedono cose che accadono ovunque. Non siamo ...... tutte le risorse messe sul Pnrr, se poi non nascono più nativi digitali Lo sport Ho letto recenti interviste del ct della Nazionale di calcio, Roberto, nelle quali diceva che mancano ...Ieri sera un nostro socio è stato intimidito e aggredito vicino a piazzaprima della ... quando noi vogliamo solo un tifo che non si macchi di episodi dio di apologia di reato'.

Mancini: «Razzismo Accade ovunque, in Italia non siamo peggiori ... IlNapolista