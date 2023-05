Mancini | «Novità nei convocati? Non tante Ritorno in un club? Vi dico che…»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roberto, commissario tecnico della Nazionale, ha così parlato di alcuni temi sull’Italia: le sue dichiarazioni Robertoha così parlato della Nazionale ai giornalisti presenti alla Football Week a Milano.– «Cinque italiani titolari nell’Inter sono una cosa positiva. Sono bravi e meritano questo palcoscenico.non tanto, il campionato sta dando qualche nome di qualche ragazzo». ATTACCANTI – «Non è un momento semplice per la fase offensiva, non ci sono tanti giocatori e quelli che abbiamo non sono al meglio. Vedremo meglio tra un mese». FUTURO – «Non penso ad unin un, manca un mese alla Nations League e penso a quella. Non smetterò di allenare a 60 anni». SERIE A – «Un paio di campionati sono superiori, ma spero la Serie A ...

è stato chiesto se ci sarannonei convocati. "Non tanto, il campionato sta dando qualche nome di qualche ragazzo". La semifinale di Champions è già decisa: "Le partite ...'Viste le tante assenze, in questo gruppo ci sono necessariamente molte- ha precisato ... Gnonto, Scalvini e Miretti sono già in orbitae quindi ormai considerati dal club azzurro dei '...... convocato nello stage giovani die con diverse presenze in serie B con il suo club; gli ... 'Viste le tante assenze, in questo gruppo ci sono necessariamente molte- precisa il tecnico ...