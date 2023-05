Mamme | figli e riposo | oltre il 50% delle mamme italiane non si separa dai propri bimbi nemmeno di notte

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) - In occasione della Festa della Mamma, Emma - The Sleep Company ha analizzato il complicato legame tra il sonno e l'essere madri. Milano, 12 maggio 2023. Che si tratti di una neomamma alle prime armi o di una mamma esperta con più, è risaputo che ilper ognuna di loro è un tema sentito e sensibile. www.acquametrozero.it ha deciso di esplorare il complicato rapporto tra sonno e genitorialità in occasione della Festa della Mamma, offrendo alcuni interessanti insights e tips per regalare a tutte leun po' di meritatodurante la loro giornata speciale. “Approfittane e dormi finché puoi”, “vedrai quanto ti mancherà dormire” sono le solite espressioni che spesso lesi sentono ripetere durante la gravidanza. Il sonno però è un ...

La premier sul palco con Papa Francesco: "Il governo ha messoe papà al centro della sua ...#2 FILM MAMMA - FIGLIA: "MOTHERS AND DAUGHTERS" DICE TUTTO GIÀ NEL TITOLO Un altro film chee ... Sandy (una bellissima Jennifer Aniston) è una madre divorziata con duemaschi, mentre Jesse ...Letigre, proprio come fanno in natura le femmine di questo animale, sono autoritarie, sempre intente a spingere iall'eccellenza in qualsiasi settore, dalla scuola, allo sport, all'arte. ...

Mamme, figli e riposo: oltre il 50% delle mamme italiane non si ... Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ricevuta la notizia della morte di sua figlia, il 42enne ha iniziato a devastare il pronto soccorso. Al primario, arrivato per capire cosa stesse accadendo, ha dato un pugno in faccia. L’uomo è stato ...