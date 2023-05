Mamma dopo un tumore raro | a Pavia primo caso al mondo di gravidanza naturale

(Di venerdì 12 maggio 2023) In occasione della Festa della, arriva daun messaggio di forza e di speranza per tante donne. Angelica, a soli 27 anni, riceve una diagnosi didell’osso sacro, il cui trattamento rischia di compromettere la sua possibilità di avere figli. Viene trattata al Centro...

Poi di lì a pochi mesi, la scelta di fermarsi del tutto per trovare il tempo di diventare. ... Eppure un annoè salita al numero 6 della classifica mondiale di doppio conquistando la finale ...... la loro bambina si chiama Céline Blue Alessandro Basciano e la sua compagna,aver pubblicato ... 'e papà ti amano da morire...' Tanti i vip che si sono immediatamente precipitati sotto ...L'omaggio di Davide alla24 Febbraio " (S)Punti di Vista. Il Carnevale nella Bormio del 1700 ... "Rooming in": non generalizzareil dramma di Roma 21 Gennaio " (S)Punti di Vista. Alla ...

Mamma dopo un tumore al seno (anche scoperto in gravidanza) Una chance in più per diventarlo Corriere della Sera

Angelica ha scoperto di avere un tumore molto raro all’età di 26 anni e precisamente nel 2018. Dopo essere stata sottoposta a un intervento per preservare la fertilità e poi a 16 sedute di adroterapia ..."Pronto, Sofia...ragazza mia, figlia mia....Sono la mamma!". Comincia così la telefonata di una donna alla propria figlia. È arrivata da poco in Ucraina, dopo mesi di prigionia in Russia. "Ti voglio b ...