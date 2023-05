Maltempo | nuova allerta meteo sabato 13 maggio | ecco in quali Regioni

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) -arancione per la giornata di domani,13, in Bassa Romagna. L'Agenzia regionale di Protezione civile e Arpa Emilia-Romagna hanno emanato un nuovo bollettino di rischio per criticità idraulica che interessa il territorio della Bassa Romagna. Domani,13, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle piogge dei giorni precedenti. Le criticità idraulica e ...

A Bologna dopo l'alluvione della scorsa settimana c'è stata unabomba d'acqua: per unìora in città ha piovuto fortissimo e via Saffi si è di nuovo ...Si prevedono precipitazioni da sparse a puntualmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale su tutto il Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di ...Non dà tregua ile la Protezione civile regio nale ha emanato una allerta arancione per piene dei fiumi e una allerta gialla per temporali per la provincia di Ferrara. L'allerta ha validità di 24 ore ed è ...

Maltempo: nuova allerta rossa in Emilia-Romagna Agenzia ANSA

In dubbio fino all’ultimo per le precarie condizioni meteo, il Circolo Vela Cesenatico domani (sabato) inaugura la nuova stagione con la regata nazionale della classe Flying Dutchman ...Diramata una allerta gialla di 12 ore a partire dalle ore 8.00 di domani mattina per rischio idrogeologico su Gargano e Tremiti, Tavoliere, Monti Dauni e Basso Fortore ...