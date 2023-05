(Di venerdì 12 maggio 2023) Tra i 200 e i 300 manifestanti si sono riuniti nel centro della città di, dopo un primo comizio in mattinata, per accogliere a suon dil'arrivo di Emmanuelin città. "Vogliamo ...

Tra i 200 e i 300 manifestanti si sono riuniti nel centro della città di, dopo un primo comizio in mattinata, per accogliere a suon di pentole l'arrivo di Emmanuelin città. "Vogliamo continuare a esprimere la nostra rabbia per ciò che ci preoccupa, la ..."Abbiamo appena firmato con Xtc e Orano per la produzione di materiali catodici per batterie al litio", ha spiegatodurante un viaggio a, precisando che il progetto ammonta a 1,5 ...Allo stesso tempo,visiteràvenerdì e annuncerà l'installazione di una nuova fabbrica che produce batterie elettriche per veicoli. Pertanto, è necessario garantire forniture chiave ...

Macron a Dunkerque, accolto da una protesta con le pentole Agenzia askanews

In cerca di rilancio dopo le forti contestazioni innescate dalla riforma delle pensioni, il presidente francese Emmanuel Marcon mette nel mirino le normative europee a difesa dell'ambiente. Vincoli me ...