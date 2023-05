Macerato di ortica | come si prepara e come si usa il più potente fertilizzante e antiparassitario

(Di venerdì 12 maggio 2023) Se per la cura del tuo orto ti ostini ad usare dei fertilizzanti chimici è chiaro che il tuo orto non sarà mai sostenibile. Invece se vuoi provare a sostituire i prodotti chimici con fertilizzanti naturali, e altrettanto efficaci, puoi usare ildi. Ildialtro non è che une unnaturale dare con le tue mani. Realizzandolo potrai risparmiare un po’ di soldini e allo stesso tempo avrai un prodotto naturale e biologico. Il prodotto in questione è efficace contro i parassiti e gli insetti perché contiene gli acidi salicilico e formico che stimolano anche il terreno in modo da ottenere una coltivazione impeccabile. Per scoprirne di più continua a leggere.di ...

Questoviene diluito in 2 volte e spruzzato sulle piante, o ttimo contro la cavolaia, ... Per ottenere un insetticida a base di, invece, la preparazione è semplice: bastano 10 litri di ...Per la concimazione fogliare è invece impiegato esclusivamentedi foglie di, di tabacco e di pomodori prodotti in loco. Grande importanza ha inoltre la consociazione delle piante, che ...Altri concimi utili sono la borlanda (ovvero i residui della lavorazione delle barbabietole) o ildi. Seminare le zucche. Dopo aver scelto il posto, è tempo di seminare. Il momento ...

Per far si che le zucchine trionfino in tavola, è doveroso concimarle a dovere e proteggerle da attacchi indesiderati di afidi, parassiti e funghi, per farlo puoi adoperare un macerato di ortica o un ...