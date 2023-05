“Ma abbiamo capito bene?” Luca Argentero | i fan non aspettavano altro La moglie ha parlato

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023)e Cristina Marino, arriva la splendida notizia. I due attori italiani sono diventati da pochi mesi genitori bis A dare l’annuncio del lieto evento ci ha pensato il magazine Chi. La famiglia si è allargata dunque, e adesso la splendida Nina Speranza può stringere tra le sue braccia il fratellino Noè Roberto.e Cristina Marina sono convolati a nozze il 5 giugno del 2021, circa un anno dopo la nascita di Nina Speranza, venuta al mondo il 20 maggio del 2020. E con il piccolo in casa, la vita viene stravolta in meglio. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. La notizia manda i fan in visibilio. La notizia sue Cristina Marino. Da pochi mesi genitori bis, ma per la coppia non è certamente tempo di fermarsi. Infatti nelle ultime ore un post su ...