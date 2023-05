Lutto in Campania | scontro tra due auto | muore giovane carabiniera

(Di venerdì 12 maggio 2023) Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri su via Modena, nel ferrarese. A perdere la vita nellotra dueè stata Emily Vegliante, 23enne originaria della, precisamente del beneventano,in servizio a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese.tra, Emilya 23 anni: lascia un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo,, ... Eventi 11 Mag 2023nel mondo del cinema, è morto il regista Enrico Oldoini: addio al padre di 'Don ...del mondo del giornalismo. E' morto a 67 anni Massimo Milone, già direttore di Rai Vaticano e caporedattore centrale del Tgr. Milone è morto a Napoli, stroncato da un malore improvviso. ...... avvenuta nelle prime ore di questa mattina a Napoli, è unanche per questo giornale del ... come corrispondente del giornale da Napoli e dai più importante centri della. Il tratto di ...

Lutto in Campania, la carabiniera Emily muore nel tragico incidente Internapoli

PUBBLICITÀ Ieri Emily Vegliante è rimasta vittima in un terribile incidente in via Modena a Cento. A perdere la vita è stata una 23enne carabiniera in sevizio a San Giovanni in Persiceto nel Bolognese ...Un malore improvviso nella notte ha stroncato nella sua casa a Napoli il giornalista Massimo Enrico Milone, all’età di 67 anni. I funerali si terranno oggi, mercoledì 10 maggio, alle ore 11, nella Chi ...