Lupita Nyong’o e il nuovo taglio rasato | «Felice senza capelli!»

Leggi su amica

(Di venerdì 12 maggio 2023) (foto Ipa)Nyong’o sa come darci un, quando serve. Appena un mese dopo aver salutato i suoi sisterlocks, infatti, l’attrice premio Oscar ha deciso di rasarsi i capelli. Un buzz cut in piena regola, che non lascia spazio nemmeno a un millimetro di capelli. A rivelarlo un selfie postato su Instagram, cheNyong’o ha commentato con un semplice «». E lo sembra davvero, almeno a giudicare dagli ultimi video postati dalla neo-quarantenne (ha compiuto gli anni lo scorso 1 marzo), a partire da quello in cui si taglia i capelli davanti alla telecamera. «É ora di salutarvi», dice prima di impugnare le forbici ed eliminare le lunghezze. Non manca una punta di amarezza nelle sue parole, sebbene perNyong’o non sia la prima ...