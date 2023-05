L’Unione Europea si muove sull’intelligenza artificiale | via libera in commissione all’AI Act

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag – Nella giornata di ieri le commissioni Giustizia e Mercato interno del Parlamento Europeo hanno dato il viaAct. L’approvazione del teso è un importante passo in avanti per la proposta di regolamentazione dell’intelligenzada parte del, la quale rappresenta il primo tentativo in questo senso a livello mondiale. L’approvazione inGiustizia e inMercato Interno Il disegno di legge dell’AI Act è stato approvato con 84 voti favorevoli, 7 contrari, e 12 astenuti. Oggetto di una ulteriore votazione è stato il divieto totale – richiesto da Socialisti, Verdi eli e sottoposto a voto separato a causa dell’opposizione dei Popolari – di utilizzo di tecnologie a ...