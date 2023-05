L’unica condizione della Roma per ingaggiare Wijnaldum

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il centrocampista olandese ha finito per essere un giocatore chiave nello schema di Mourinho, il club sta valutando come trattenerlo, ma c’è solo un’opzione valida sul tavolo Nell’ultima finestra di trasferimenti, cinque giocatori sono arrivati a costo zero all’AS: Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matic, Markus Solbakken e Mile Svilar. Secondo La Repubblica, il L'articolo

...verso un sistema parlamentare rafforzato è considerata... tra cui'indipendenza della magistratura, la riforma del ...si è impegnata a sollevare la società da questa opprimente...Tuttavia, la Grande mela non èche deve fare i conti con ... A fronte di questa situazione, anche'organizzazione delle città ...obiettivo e cercare di trarre il meglio da questa: ...OGGI'INCONTRO - Dopo quanto riportato da La Repubblica negli ...per accelerare sul nuovo dossier - per la famosasu San ... perché non possiamo limitarci ad avere un'ipotesi su un ...