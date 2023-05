Lukaku | l’arma in più dell’Inter contro la bestia nera Sassuolo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’Inter dopo aver battuto il Milan nella semifinale d’andata in Champions League, cerca il quinto successo di fila in campionato. Sabato a San Siro arriverà però ilche spesso è riuscita a fere lo sgambetto aizzurri. Ecco perché la presenza di Romelutra i titolari può rivelarsi un fattore potenzialmente decisivo. AVVERSARIO OSTICO ? Domani sera l’Inter sfiderà ilper continuare la sua scalata in classifica in Serie A. Il compito deizzurri non sarà però così facile visto che i neroverdi sono sempre stati un’avversario ostico da affrontare. Ad esempio nella scorsa annata gli emiliani riuscirono a battere gli uomini di Simone Inzaghi per 0-2 a San Siro. Quindi la tensione dovrà essere alta, e soprattutto la testa dovrà essere concentrata esclusivamente su questo match ...