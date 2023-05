Lukaku | è di nuovo il tuo momento | Inter-Sassuolo nel segno del belga

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 maggio 2023)segna diildi Romelu, rimasto in panchina nell’euroderby in semifinale di UEFA Champions League. Simone Inzaghi punterà con ogni probabilità suldal primo minuto nella gara di domani, come visto nelle ultime rotazioni. DIDAL PRIMO – Romeluscalda i motori e, dopo il riposo in Milan-, si prepara a scendere in campo da titolare nella gara di domani contro il. Probabilmente insieme a Joaquin Correa, come visto nel gioco delle coppie proposto da Simone Inzaghi nelle ultime partite. Una serie di rotazioni necessarie per arrivare a questo punto della stagione nel migliore dei modi. Sia fisicamente, che psicologicamente. Anche se non è sceso in campo dal ...